الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طلبت مساعدات عاجلة.. اليونان تواجه أكبر وأسوأ حرائق غابات في أوروبا

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في اليونان

يكافح أكثر من 600 من رجال الإطفاء في اليونان، للسيطرة على ثلاثة حرائق غابات في اليونان، اثنان منها  مشتعلان منذ أيام، و تًعد هذه أكبر وأسوأ حرائق غابات في القارة الأوروبية، وذلك بالتعاون مع مساعدات عاجلة وتعزيزات من عدة دول أوروبية، مدعومين بأسطول من الطائرات والمروحيات التي تقوم بإسقاط المياه،

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فلا يزال حريق هائل في منطقتي إيفروس وألكسندروبوليس شمال شرق البلاد، والذي يُعتقد أنه تسبب في مقتل 20 شخصًا، مشتعلًا لليوم التاسع.

أكبر الحرائق في أوروبا

وأفادت الصحيفة أن الحريق أحد أكبر حرائق الغابات في أوروبا، دمر مساحات شاسعة من الغابات وأحرق المنازل في المناطق النائية لمدينة ألكسندروبوليس. 

وقالت إدارة الإطفاء إن 295 من رجال الإطفاء وسبع طائرات، وخمس مروحيات شاركوا يوم الأحد في مكافحة الحريق.

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وقالت خدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن حرائق الغابات التهمت 77 ألف هكتار (190 ألف فدان) من الأراضي وتضم 120 نقطة ساخنة نشطة.

وأوضحت الجارديان، أن خدمة كوبرنيكوس، هي عنصر مراقبة الأرض في برنامج الفضاء الأوروبي ويستخدم صور الأقمار الصناعية لتوفير بيانات الخرائط.

وتابعت أنه على الأطراف الشمالية الغربية للعاصمة اليونانية، يشتعل حريق غابات كبير آخر منذ أيام، ما أدى إلى إحراق المنازل واحترق في الحديقة الوطنية على جبل بارنيثا، وهي واحدة من آخر المناطق الخضراء بالقرب من أثينا، حيث قالت إدارة الإطفاء إن 260 من رجال الإطفاء وطائرة واحدة وثلاث مروحيات يحاولون إخماد النيران.

وأشارت إلى أن حريق غابات كبير اندلع، يوم السبت، في جزيرة أندروس السيكلادية وما زال خارج نطاق السيطرة، وشارك 73 من رجال الإطفاء وطائرتين ومروحيتين في إخماد الحريق، ويشتبه في أن الصواعق هي التي أشعلت الحريق.

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وقد عانت اليونان من اندلاع عشرات الحرائق يوميًا خلال الأسبوع الماضي، حيث اجتمعت الرياح العاتية وظروف الصيف الحارة والجافة لتأجيج النيران وعرقلة جهود مكافحة الحرائق. وقالت إدارة الإطفاء إن رجال الإطفاء تعاملوا يوم السبت مع 122 حريقا، بما في ذلك 75 حريقا اندلعت خلال الـ 24 ساعة بين مساء الجمعة ومساء السبت.

و لفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه مع وصول قوات مكافحة الحرائق إلى أقصى الحدود، طلبت اليونان المساعدة من دول أوروبية أخرى، حيث أرسلت ألمانيا والسويد وكرواتيا وقبرص طائرات، بينما يساعد العشرات من رجال الإطفاء من رومانيا وفرنسا وجمهورية التشيك وبلغاريا وألبانيا وسلوفاكيا وصربيا على الأرض.

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