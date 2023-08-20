الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب حرائق الغابات.. اليونان تخلى 4 قرى وتحذيرات من الوصول إلى أثينا

حرائق الغابات
حرائق الغابات

بدأت السلطات اليونانية، اليوم الأحد، في إخلاء 4 قرى شمالي البلاد بعد اقتراب حرائق الغابات المدمرة التي تصاعدت في عطلة نهاية الأسبوع من مناطق سكنية.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة في صفوف رجال الإطفاء أو السكان جراء حريق الغابة بالقرب من بلدة الكسندروبوليس، والذي أدى إلى إخلاء ثماني قرى أخرى يوم السبت، بحسب شبكة abc الأمريكية.

كانت النيران اشتعلت بسبب الرياح الساخنة التي ضربت المنطقة، وحذرت سلطات الحماية المدنية من خطر اندلاع حريق "شديد" يوم الاثنين في المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا وأجزاء أخرى من جنوب اليونان .

ويكافح نحو 200 من رجال الإطفاء بمساعدة 16 طائرة متطوعين ورجال إطفاء الحريق بالقرب من الكسندروبوليس.

وقالت السلطات المحلية إن نحو نصف دزينة من المنازل والمباني الخارجية لحقت بها أضرار بالغة في اثنتين من القرى التي تم إخلاؤها، بالإضافة إلى كنيسة، وتم إغلاق أجزاء من الطريق السريع الرئيسي لليوم الثاني حيث أدى الدخان إلى تقليل الرؤية، بينما نصح سكان ألكسندروبوليس بإبقاء نوافذهم مغلقة.

قال وزير الحماية المدنية اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، الأحد، إن رجال الإطفاء والشرطة وأفراد الجيش والمتطوعين "يخوضون معركة مكثفة" في منطقة ألكساندروبوليس، ودعا إلى توخي الحذر العام الشديد في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين.

أضاف: "لن يُسمح بأي عمل في الهواء الطلق يمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق"، متابعاً "يجب علينا جميعًا حماية بلدنا".

وتعاني اليونان كل صيف من حرائق الغابات المدمرة، والتي قال المسئولون إنها تفاقمت بسبب تغير المناخ.

السلطات اليونانية مناطق سكنية حرائق الغابات رجال الإطفاء اليونان

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