دراسة: أزمة المناخ تعنى ربع منتجعات التزلج الأوروبية تواجه ندرة الثلوج

أظهرت دراسة جديدة أن ربع منتجعات التزلج في أوروبا وستعاني من ندرة الثلوج كل عامين مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، مايثير التساؤلات حول ما إذا كان لمثل هذه المنتجعات مستقبل مع اشتداد أزمة المناخ.

وأخذت الدراسة في الاعتبار صنع الثلج الاصطناعي، والذي بدونه لن تتساقط الثلوج في نصف المنتجعات كل عامين عند درجة حرارة درجتين مئويتين. الإجراءات والسياسات الحالية تعني أن العالم يسير على الطريق الصحيح نحو 2.7 درجة مئوية من الاحتباس الحراري.

وقام الباحثون أيضًا بفحص تأثير سياحة التزلج على المناخ، ووجدوا أن صناعة الثلج الاصطناعي ساهم بنسبة 2٪ فقط من إجمالي الانبعاثات. وكانت الرحلات الجوية السياحية إلى المنتجعات وأماكن الإقامة هي الأسباب الرئيسية للانبعاثات.

ووجدت الدراسة أن صنع الثلج الاصطناعي في بعض المنتجعات في جبال الألب ودول الشمال وتركيا يمكن أن يعوض النقص في الثلوج مع ارتفاع حرارة المناخ. ولكن من غير المرجح أن يساعد صنع الثلج في المنتجعات في بريطانيا وجنوب أوروبا، حيث يصبح الطقس في كثير من الأحيان دافئاً إلى الحد الذي لا يسمح بتكوين الثلج في المقام الأول، وإلا فإن الثلج الذي يمكن تصنيعه سوف يذوب بسرعة كبيرة.

صناعة التزلج الأوروبية



تستضيف صناعة التزلج الأوروبية التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار (23.8 مليار جنيه استرليني) 80٪ من المنتجعات في العالم، مع أكثر من مليون زيارة يومية سنويًا. كان موسم التزلج الأخير سيئًا، حيث أدى الطقس الشتوي الدافئ الذي حطم الأرقام القياسية إلى إغلاق منحدرات التزلج من شامونيكس في فرنسا إلى إنسبروك في النمسا.

وقال الدكتور صامويل مورين، عالم الأبحاث في Météo-France والمركز الوطني للبحوث العلمية في تولوز وغرونوبل: "إن سياحة التزلج هي قضية متخصصة في مواجهة تغير المناخ، ولكن من وجهة نظر الأشخاص الذين يعيشون في الجبال ويصنعون "من المهم جدًا أن نفهم حقًا إلى أي مدى يهدد تغير المناخ هذا النشاط، وأن نأخذ في الاعتبار تأثير هذا النشاط على المناخ".

وقال البروفيسور بول بيترز من جامعة بريدا في هولندا، والذي لم يشارك في البحث: "تقدم الدراسة مدخلات مفصلة لصانعي السياسات والمستثمرين وقطاع السياحة، وتشجعهم على إعادة النظر فيما إذا كان من الحكمة الحفاظ على الاعتماد الكبير على السياحة الشتوية". في مناطق معينة."

واستخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Climate Change، بيانات ونماذج لتقييم الغطاء الثلجي في 2234 منتجعًا من أيسلندا إلى تركيا، تحت درجة حرارة درجتين وأربع درجات مئوية، وفي الحالة القصوى لدرجات الحرارة الرابعة، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع المنتجعات ستعاني من ندرة الثلوج كل عامين حتى مع صنع الثلوج.