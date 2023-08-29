موقع وزارة التربية والتعليم تقديم مدارس

تصدر موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس عمليات البحث بمحرك "جوجل" الشهير خلال الأيام الماضية، وذلك للتقديم على المدارس الحكومية والتجريبية قي كافة محافظات الجمهورية للمراحل التعليمة الإبتدائية ورياض الأطفال للعام الدراسي 2023 – 2024.

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ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد:

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس

يتمكن الأهالي من التقديم على المدارس لإلحاق أبنائهم خلال العام المقبل 2023 -2024 عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من خلال الضغط على هذا الرابط هنــا.

اوراق تقديم المدارس 2023

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدارس الصف الأول الابتدائي:

هناك بعض الأوراق التي يشترط تقديمها عند التقديم للطلاب، وتتمثل في:

شهادة ميلاد للطفل يشترط أن تكون حديثة.

8 صور مقاس 4 * 6 حديثة.

صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة على أن تكون سارية، و إذا كان الأب متوفى يشترط إحضار صورة من شهادة الوفاة.

صورة لعقد إيجار أو إحضار الأصل كي يتم الاطلاع عليه.

إحضار إيصال كهرباء أو ماء باسم الأب أو الجد للأب.

البطاقة الصحية للطالب مرفقة بملف.

طوابع صحية تكون بدفتر التأمين وإحضار صورة أخرى منها.

حضور الأب والطالب إذا تم القبول.

تكون ولاية التعليم للأم إذا كان الأب مسافر، كما يجب توفير مستندات تثبت ولاياتها إذا كانت مطلقة.

وعلى أولياء أمور الطلاب الجدد في المراحل التعليمية المختلفة تقديم أوراقهم في المدارس قبل أول أيام العام الدراسي.

موعد بدء العام الدراسي 2024

يذكر أن العام الدراسي الجديد 2023-2024 ينطلق يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 المقبل، وذلك في كافة المحافظات وفقا للمخطط الزمني الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، ذلك الذي تم اعتماده من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.