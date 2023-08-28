الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المندوه الحسيني: المدارس الخاصة تخضع لرقابة مُحكمة وما يقال عنها ادعاءات

المندوه الحسيني
المندوه الحسيني

قالت الدكتورة داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنها تطالب وزارة التربية والتعليم بعمل حوكمة وإدارة خاصة للمدارس الخاصة في مصر، بحيث يتم النظر في إدارة المدرسة، والمدرسين المتواجدين وكفاءتهم، والنظر أيضاً في المصروفات التي يلتزم ولي الأمر بدفعها كل عام، وذلك من خلال وجود متابعة ومراقبة مستمرة.

مصروفات المدارس الخاصة

وفي السياق ذاته، قال الدكتور المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، إن المدارس الخاصة في مصر تخضع لأقوى متابعة للتدقيق في الالتزام بزيادة مصروفات الشرائح المختلفة وما يقال غير ذلك من اتهامات بزيادة المصروفات ومخالفات قرارات وزارة التعليم ادعاءات ضد المدارس الخاصة.

الرقابة على المدارس الخاصة

وأضاف في حديثه، أن المدارس الخاصة تتعرض لأزمات مفتعلة كل عام مع قرب دخول العام الدراسي، معبراً: "المدارس الخاصة تخضع للرقابة من أكثر من جهة وأي قرار برفع أسعار دون قرار من الوزارة يوقع عليها مخالفة".

واستطرد: "الشريحة العظمى من المدارس الخاصة تراعي البعد الاقتصادي للدولة والمواطنين".

المندوة الحسينى داليا الحزاوي الحياة اليوم الحياة مصروفات المدارس الخاصة

الأكثر قراءة

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

أحمد موسى: احتجاجات فى نادى الزمالك اعتراضًا على تعيين عماد البنانى

تفاصيل توجيه الاتهام لـ ترامب فى 6 سبتمبر بقضية انتخابات جورجيا

سم أم دواء.. لماذا يحذر الأطباء من إعطاء العسل للأطفال الرضع؟

"التموين" تكشف سبب خروج الأرز من المنظومة التموينية

"قرار عظيم".. أمهات الأبطال تشدن بقرار السيسي بشأن ضم قطاعات جديدة لصندوق تكريم الشهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب