المندوه الحسيني: المدارس الخاصة تخضع لرقابة مُحكمة وما يقال عنها ادعاءات

قالت الدكتورة داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنها تطالب وزارة التربية والتعليم بعمل حوكمة وإدارة خاصة للمدارس الخاصة في مصر، بحيث يتم النظر في إدارة المدرسة، والمدرسين المتواجدين وكفاءتهم، والنظر أيضاً في المصروفات التي يلتزم ولي الأمر بدفعها كل عام، وذلك من خلال وجود متابعة ومراقبة مستمرة.

مصروفات المدارس الخاصة

وفي السياق ذاته، قال الدكتور المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، إن المدارس الخاصة في مصر تخضع لأقوى متابعة للتدقيق في الالتزام بزيادة مصروفات الشرائح المختلفة وما يقال غير ذلك من اتهامات بزيادة المصروفات ومخالفات قرارات وزارة التعليم ادعاءات ضد المدارس الخاصة.

الرقابة على المدارس الخاصة

وأضاف في حديثه، أن المدارس الخاصة تتعرض لأزمات مفتعلة كل عام مع قرب دخول العام الدراسي، معبراً: "المدارس الخاصة تخضع للرقابة من أكثر من جهة وأي قرار برفع أسعار دون قرار من الوزارة يوقع عليها مخالفة".

واستطرد: "الشريحة العظمى من المدارس الخاصة تراعي البعد الاقتصادي للدولة والمواطنين".