ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار بأغنية "تيجي ننبسط" (فيديو)

تحرص المطربة نانسي عجرم على التواصل مع جمهورها بصفة مستمرة، فتشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية والفنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فشاركت مقطع فيديو لابنتها اثناء غناءها “تيجي ننبسط” على طريقتها الخاصة.

ونشرت “نانسي” الفيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “تيجي ننبسط على طريقة ليا”، وخطفت “ليا” الأنظار بغناءها لوالدتها وانهالت التعليات المشيدة بها وبجمالها، وتلقائيتها.

جدير بالذكر أن، أحييت الفنانة نانسي عجرم حفل غنائي كبير ضمن فاعليات مهرجان العلمين في دورته الأولى خلال الفترة الماضي، ورفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها (يا طبطب يا دلع وحبك سفاح وما تيجي هنا وأنا أحبك وسلامات سلامات وصحصح وأنت إيه والدنيا حلوة وآه ونص وإحساس جديد ومعجبة مغرمة وخطير خطير، واختتمت حفلها بأغنية أنا مصري).

وافتتحت النجمة نانسي عجرم حفلها الغنائي بمهرجان العلمين بأغنية "بتفكر في إيه"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقالت: "مبسوطة بوجودي معاكم اشتقت لكم كتير وبحبكم كتير".

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة، من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي بُنيت على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

كما شهدت فعاليات المهرجان عدد كبير من الحفلات الغنائية لكبار النجوم، بالإضافة إلى حفلات جديدة يتم تقديمها خلال الفترة المقبلة، مثل حفل النجمة أنغام، وفريق كاريوكي، والفنان محمد محسن.

وكانت طرحت النجمة نانسي عجرم مؤخرًا أحدث أغانيها التي تحمل اسم "تيجي ننبسط" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.