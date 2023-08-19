السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد أسبوع من طرحها..

5 ملايين مشاهدة لأغنية "تيجي ننبسط" لـ نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم

حققت أغنية "تيجي ننبسط" للفنانة نانسي عجرم، أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد أسبوع من طرحها، والتي جاءت كلامها: "حبيبي تيجي ننبسط.. ولو الدنيا اتكربست.. نمشي ونديها ضهرنا".

صناع أغنية تيجي ننبسط المطربة نانسي عجرم

أغنية تيجي ننبسط للفنانة نانسي عجرم، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، جيتار أحمد رجب ومصطفى أصلان، قانون ماجد سرور، ناي أحمد خيري.

والفيديو كليب لأغنية تيجي ننبسط، من إخراج ليلى كنعان، التي اعتادت نانسي عجرم في التعاون معها في عدد من أغنياتها، وتميزت «تيجي ننبسط» بالتصوير في أجواء نهارية داخل إحدى الحدائق، وارتداء «نانسي» فستان باللون الأبيض لتناسب كلمات الأغنية التي تدعو للحياة والسعادة.

نانسي في مهرجان العلمين

جدير بالذمر أن الفنانة نانسي عجرم، أشعلت مسرح مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين"، بأغنية "يا اطبطب وادلع يا يقولي أنا اتغيرت عليه"، وسط تفاعل الجمهور مع الأغنية بالتهليل والتصفيق.

وقدمت في النهاية أغنية "أنا مصري ودمي مصري"، مما أشعل المهرجان، وردد الجماهير "ملوك الجدعنة".

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جويًا لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي. 

يُجدر الإشارة إلى أنه في نهاية أيام مهرجان العلمين الذي يٌقام للمرة الأولى سيشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.

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