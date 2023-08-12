قناة cbc تعيد عرض حفل الفنانة نانسى عجرم ضمن فعاليات مهرجان العلمين

أعادت قناة cbc، حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في مهرجان العلمين، والذي أقيم يوم 29 يوليو الماضي، وسط حضور كبير للجمهور.

وافتتحت نانسي عجرم، حفلها الغنائي بأغنية "بتفكر في إيه"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ووجهت للحفل رسالة خاصة لمجهور مهرجان العلمين، قلت فيها: "كتير مبسوطة إني معاكم وكتير سعيدة إننا نغني سواء والعالم علمين وشكرًا لأنكم جيتوا وأنا بحبكم كتير".

أهم ما قدمته نانسي خلال الحفل

وقدمت "نانسي"خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها "يا طبطب يا دلع، وحبك سفاح، وما تيجي هنا وأنا أحبك، وسلامات سلامات، وصحصح، وأنت إيه، والدنيا حلوة، وآه ونص، وإحساس جديد، ومعجبة مغرمة، وخطير خطير، واختتمت حفلها بأغنية أنا مصري".

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت مؤخرًا عن عرض جميع حفلات النجوم في مهرجان العلمين عبر شاشتها، وإعادة عرض الحفلات التي قدمت منذ بداية المهرجان.