تتصاعد حدة البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس الحكومية والتجريبية في محافظات الجمهورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2023-2024 قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس

يستطيع الطلاب المتقدمين بطلبات لإلحاق أبنائهم في المدارس الحكومية والتجريبية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس لمعرفة نتائج التقديم في مرحلتي رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل ولي امر الطالب الرقم القومي ويضغط على كلمة عرض النتيجة.

يمكن معرفة نتيجة التقديم في المدارس الحكومية والتجريبية من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات المختلفة والذي استمر لمدة شهر كاملا خلال الفترة من يوم 1 - 30 يونيو الماضي بشكل رقمي توفيرا لوقت وجهد أولياء الأمور في محافظات الجمهورية حيث يتم تحميل الأوراق عبر الموقع.

مصروفات الدراسة بمرحلة رياض الأطفال 2024

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مصروفات الدراسة لطلاب مرحلة رياض الأطفال (kg1، kg2) بالمدارس التجريبية للأطفال من سن 4-6 سنوات خلال العام الدراسي المقبل في حالة إذا تم الموافقة على طلب إلحاق الطالب بالمدارس المحيطة بمحل سكنه 300 جنيه.

فيما تكون قيمة مصروفات الدراسة لطلاب مرحلة رياض الأطفال (kg1، kg2) بالمدارس الحكومية للأطفال من سن 4-6 سنوات خلال العام الدراسي 2023-2024 في حالة إذا تم الموافقة على طلب إلحاق الطالب بالمدارس المحيطة بمحل سكنه 205 جنيه ويجب سدادها في خلال 15 يوم فقط من إعلان النتيجة وإلا يعتبر الموافقة لاغية.

موعد انطلاق العام الدراسي المقبل 2023-2024

ينطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 المقبل في كافة المحافظات وفقا للمخطط الزمني الذي تم إعلانه من قبل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والذي تم اعتماده من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ويجب على أولياء أمور الطلاب الجدد في المراحل التعليمية المختلفة تقديم أوراق أبنائهم في المدارس قبل أول أيام الدراسة.