الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لزيادة السعة.. رفع كثافة قاعات رياض الأطفال فى دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع كثافة قاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية " رسمى عربى، رسمى لغات، رسمى لغات متميز"، بالمستويين الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى 2023- 2024.

وسيتم رفع كثافة قاعات رياض الأطفال "رسمى عربى" إلى 50 طفلًا، وقاعات رياض أطفال "رسمى لغات" إلى 55 طفلًا، وأيضًا قاعات رياض أطفال "رسمى متميز لغات" إلى 50 طفلًا.

وقد جاء ذلك القرار لاستيعاب عدد الطلاب المتقدمين وتلبيةً لرغبات أولياء الأمور ومراعاة للبعد الأسرى والاجتماعى.

الموافقة على النزول مرة أخرى بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى

كانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد وافقت على النزول مرة أخرى بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى  2023- 2024، بمعدل ثلاث درجات من مجموع 233 إلى 230 درجة،  كما تمت الموافقة على الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات بمجموع 170 درجة.

وجاء ذلك تلبيةً لطلبات أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام والفصول المسائية للخدمات، ووجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى العام ببعض مدارس المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية.

يذكرأن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كانت قد قررت سابقًا النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة وذلك من مجموع 238 درجة إلى مجموع 233 درجة للعام الدراسى 2023- 2024، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات 180 درجة.

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