محافظ دمياط تقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوية العامة

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على النزول مرة أخرى بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، بمعدل ثلاث درجات من مجموع ٢٣٣ إلى ٢٣٠ درجة ، كما تم الموافقة على الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للفصول المسائية للخدمات بمجموع ١٧٠ درجة .

حيث جاء ذلك تلبيةً لطلبات أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام والفصول المسائية للخدمات ، ووجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوي العام ببعض مدارس المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية.

يذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قررت سابقا النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة وذلك من مجموع ٢٣٨ درجة إلى مجموع ٢٣٣ درجة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للفصول المسائية للخدمات ١٨٠ درجة .

حيث جاء ذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام و وجود أماكن شاغرة ببعض مدارس المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية.