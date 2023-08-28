الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة القاهرة وشروط الإلتحاق به

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

يوفر موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة القاهرة كافة التفاصيل الخاصة بالالتحاق بالمدن الجامعية والتي توفرها الجامعات للطلاب المغتربين وفق الشروط التي تحددها ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة القاهرة وشروط الالتحاق به . 

رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة القاهرة

يوفر موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة القاهرة رابط التقديم للطلاب المستجدين وهم طلاب الفرق الأولى أو الاعدادية، والقدامى ، و هم طلاب ما بعد الفرق الأولى أو الاعدادية.

ويستطيع الطلاب الراغبون في الالتحاق بـ المدن الجامعية تقديم طلب التحاق من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة القاهرة أو الضغط على الرابط التالي 

http://hostel.cu.edu.eg/studentapplications

وحدد موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة القاهرة مواعيد التقدم وجاءت  كالتالي : 

 منإلى
الطلاب الجدد15/8/202316/9/2023
الطلاب القدامى1/8/20232/9/2023
الطالبات الجدد15/8/202316/9/2023
الطالبات القدامى1/8/20232/9/2023

 

 

 

 

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الاستعلام عن القبول في المدن الجامعية 

يوفر موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة القاهرة رابط الاستعلام عن القبول في المدن الجامعية وفق الشروط المحددة مسبقًا، ويمكن للطلاب الاستعلام من خلال الضغط على الرابط التالي http://hostel.cu.edu.eg/studentapplications

ثم كتابة الرقم القومي للطالب والضغط على استعلام . 

وحدد موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة القاهرة بعض الإرشادات للقبول في المدن الجامعية ومنها ملء بيانات الاستمارة الألكترونية كاملة بشكل صحيح وبمنتهى الدقة وعدم ترك بيانات فارغة حتى لا يؤثر ذلك على عملية القبول لتسكين، وعند اختيار نوع السكن كتابة إذا كان الطالب قديم سبق له  الإقامة بالمدن الجامعية، أو مستجد لم يسبق له الإقامة بالمدن الجامعية من قبل ، أو متقطع تعني سبق له الإقامة بالمدن الجامعية ولكن بشكل غير منتظم بمعنى أن يكون الطالب كان ساكناً في الفرقة الأولى ثم إنقطع في العام الذي يليه وتقدم للسكن مرة أخرى في الفرقة الثالثة.

كما يجب أن يختار نوع السكن بتغذية أم لا بمنتهى الدقة ، مع رفع صحيفة الحالة الجنائية (الفيش) عند رفع الملف الالكتروني الخاص بالمدن الجامعية ولن يتم قبول ومراجعة أي ملف إلكترونياً بدون الفيش ايا كانت الأسباب لذلك يجب على الجميع وخصوصاً المقيمين بالمحافظات النائية تقديم الفيش مع الملف حتى لا يضطروا للعودة مرة أخرى، مع إحضار صورة بطاقة الضامن السارية وإلا لن يتم قبول الملف إلكترونيا عند التسكين .

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