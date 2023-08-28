قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023، لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي

الحمل

مهنياً: يجب عليك الانتباه من تأثيرات القمر المعاكسة من الجدي من أعلى نقطة في الدائرة الفلكية، لذلك حاذر من القرارات العشوائية التي ستكون في غير مصلحتك، فحاول إنجاز المطلوب منك لتبقى مرتاحاً من هموم لا دخل لك فيها.

عاطفياً: اهتمامك ببعض التفاصيل المهمة يدفع الشريك إلى منحك مزيداً من الثقة وحرية التحرك.

صحياً: لا تتهاون في بعض الأمور التي قد تشكل خطراً على صحتك في المستقبل.

الثور

مهنياً: ينتقل القمر إلى الجدي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج العذراء ما يجعلك الأقوى بين الأبراج، ما يسهل الاتصالات والمصالحات ويجعل مقاربتك للناس والمفاوضات أكثر إيجابية، وتمضي الوقت بعيداً عن ضجيج الزملاء.

عاطفياً: تنشط عاطفياً وتلتقي أشخاصاً في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبتهم.

صحياً: قد تسمع خبراً مفاده أن أحد الأعزاء تعرّض لأزمة قلبية، فيتعكر مزاجك ثم ترتاح.

الجوزاء

مهنياً: ترتاح من المعاكسات تحت تأثير المثلث الفلكي الترابي ما يجعلك تطور وتلطف الأجواء، كما تحمل التأثيرات الفلكية فرص عديدة تنهال عليك لتحسين وضعك المالي، لكن بعض المحاذير تدفعك إلى التفكير ملياً قبل التنفيذ.

عاطفياً: مشاريعك العاطفية مع الشريك تتحقق كلها، وقد تواجهان عراقيل محدودة تتلغبان عليها.

صحياً: تشعر بتحسن صحي بعدما تقيدت بتناول الأدوية التي وصفها لك الطبيب.

السرطان

مهنياً: يحمل هذا اليوم بعض التقلبات الفلكية والإرباكات حاذر لكل خطوة تريد القيام بها ولا تستسلم للضغوط ولا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو واجهت الكثير من المشاكل.

عاطفياً: لا تقحم نفسك في مشاكل مع الشريك، وهو يلجأ إليك طالباً منك الوقوف إلى جانبه.

صحياً: تتحسن أوضاعك الصحية وتبشر بأن كل ما تعرضت له من أمراض كان بسبب الأعصاب.

الأسد

مهنياً: يوم واعد جدا تحت تأثيرات الشمس من البيت الثاني بالإضافة الى وجود الزهرة كوكب الشهرة والربح في برجك، ما يجعلك تنسى كل مشاكلك وتبتعد عن كل ما يسبب لك التوتر ووجع الرأس في مجالك المهني.

عاطفياً: عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، وتالياً منحه هامشاً أكبر للتعبير عن آرائه.

صحياً: تشعر بالتوتر ولا تعرف ما السبب، أقصد النادي الرياضي وهدئ أعصابك.

العذراء

مهنياً: من أجمل الأيام تحت تأثير الشمس وعطارد من برجك، والقمر من الجدي الذي يحمل تغييرات مهمة ما يجعلك تدخل في مرحلة ممتازة بحيث تستجد بعض الأمور في العمل، وتسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على مواجهة الأعباء.

عاطفياً: الشريك قادر على تسوية أموره العائلية، فلا تتدخل حتى لا تزيد الوضع تأزماً.

صحياً: إياك والإكثار من تناول اللحوم والدهون، ولا سيما أنك قابل للسمنة بسرعة.

الميزان

مهنياً: وجود المثلث الفلكي الترابي في مواجهة مع برجك يحمل أجواء متوترة متقلبة وغير مساعدة، لكن وجود بعض الأصدقاء والأهل يرطب الأجواء ، ويطرأ مستجد ما يؤشر إلى بعض التبدلات في الظروف.

عاطفياً: تفرحك الأجواء وتنقلك إلى موقع آخر، فتعيش مغازلة جميلة أو تلتقي بعض الأحبّاء أو تعيش تعويضاً عن خسارة عاطفية سابقة.

صحياً: قد تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلباً على وضعك الصحي، انتبه.

العقرب

مهنياً: تعمل على عدة جبهات مع وجود القمر في الجدي الذي يقوي طاقتك الفكرية بحيث يكون النجاح حليفك، وتعمل اتصالات مع مؤسسات كبرى للفوز بمشروع مهم.

عاطفياً: نظرتك إلى الحياة تتجه نحو مزيد من الإيجابية، وهذا يعود إلى جرعة التفاؤل التي منحك إياها الشريك.

صحياً: استشر طبيبك بين الحين والآخر، واطلب منه أن يعطيك وصفة لتقوية الفيتامينات في جسمك.

القوس

مهنياً: وجود القمر في البيت الثاني بيت المال يجعلك قادرا أن تقرر ماتريد ويضعك تحت الأضواء، لكن عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة طويلة، وخصوصاً أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى.

عاطفياً: بعض المشاعر قد تكون عبئاً عليك في العلاقة بالشريك، لذا، يستحسن أن تكون أكثر رصانة في المستقبل.

صحياً: خير الأمور الوسط، وخير الأمور الوسط في تناول الطعام الدسم والابتعاد عما يضر الصحة.

الجدي

مهنياً: وجود القمر في برجك يقدم لك دعما وقوة وزخما لتبدأ صفحة جديدة في هذا اليوم الذي يتحدث عن فرص شخصية تأتي عبر الأصدقاء، وتدخل في مفاوضات شاقة تحقق النصر في نهايتها، مبروك.

عاطفياً: تسعى لتعميق العلاقة بالشريك، ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك.

صحياً: قد تشعر بألم خفيف في بعض المفاصل، يكون السبب الرطوبة والحرارة المرتفعة ، توقَّ.

الدلو

مهنياً: تدخل في مرحلة التأخير والتسويف والبلبلة في هذا اليوم الضاغط والمتقلب قد يهدّد بتراجع أو بنزاع وصدام أو بجدال بسبب منافسة أو غيرة.

عاطفياً: تعرف أوقاتاً عاطفية جميلة واستثنائية، وتعرف بعض العلاقات تحسناً ملموساً.

صحياً: أنت مفعم نشاطاً وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها.

الحوت

مهنياً: ترتاح نفسيا بشكل واضح وتحاول أن تبحث عن الهدوء والراحة، لتنطلق مجدداً نحو غدِ أكثر إشراقاً ونجاحا وانفراجات وانسجاماً مع الآخرين.

عاطفياً: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير لتحديد الخطوات وفقاً للأولويات المحددة.

صحياً: قد تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك ستتحمل النتائج.