السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في اليوم العالمي للصداقة.. أبراج فلكية تلقب بـ"صاحب صاحبه"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"يوم واحد لا يكفي".. يوافق الغد اليوم العالمي للصداقة، والذي أقرته منظمة اليونسكو، من أجل الاحتفال بأهمية الروابط القوية بين الناس، وخاصة بين أولئك الذين يقدرون بعضهم البعض بصدق وإخلاص.

هناك بعض الأبراج الفلكية التي تكتسب لقب "صاحب صاحبه"، حيث تتمتع تلك الأبراج بصفات فريدة تجعلها وافية لأصدقائها وشخص موثوق وقريب دائماً.

يعتبر الوفاء صفة نبيلة ومقدرة في عالم الأبراج، ففي السطور التالية نرصد أشهر الأبراج التي تتسم بالصدق والوفاء للآخرين.

برج الأسد:
"صاحب صاحبه بحق"، فهو شخص قوي ومغامر وملهم، حيث يعتبر مولود برج الأسد صديقًا يمكن الاعتماد عليه دائمًا، سواءً في الأوقات الصعبة أو الأوقات السعيدة، فإنه ليس فقط مؤيدًا ومشجعًا لأهدافك، بل سيكون أيضًا مصدر ابتسامة وفرح في حياتك.

برج الميزان:
الأسلوب والتوازن هما سمات مولود برج الميزان، ولذلك فهو صديق وفي، كما أنه بارع في بناء والحفاظ على الصداقات، حيث إنه شخص ساحر ومسالم، يسعى دائمًا للوسطية والعدل، فبصحبته ستشعر بالراحة والتفهم، وسيكون دائمًا هناك شخص يستمع إليك ويقدم النصيحة بذكاء.

برج القوس:
يعتبر القوس من الأصدقاء المحبوبين، حيث إنه من الأبراج الذين يتسمون بـ"صاحب صاحبه" الذي دائمًا ما يفرض أسلوبه المرح على كل من حوله، كما يحب القوس استكشاف العالم ومشاركة تجاربه مع الآخرين.

برج الثور:
أصحاب برج الثور يتمتعون بقلوب صادقة وأرواح وفية، حيث إنهم ملتزمون بالمبادئ الأخلاقية ويحافظون على التزامهم بشكل قوي، كما أنهم قادرون على الوفاء بوعودهم وتعزيز الثقة في العلاقات.

برج السرطان:
السرطان هو برج الوفاء بامتياز، فهم ملتزمون بالحب والرعاية لأحبائهم وأصدقائهم، حيث يتميز أصحاب هذا البرج بقلوب رقيقة وحنونة، وسيفعلون أي شيء لمساعدة الآخرين وجعلهم يشعرون بالسعادة والأمان.

برج العذراء:
تعتبر أحد أكثر الأبراج وفاءً ودقةً، فإنهم يحملون مسؤولية كبيرة تجاه أعمالهم وعلاقاتهم الشخصية، كما أنهم صادقون ومخلصون، ويسعون دومًا لتحقيق الكمال والنجاح في كل ما يقومون به.

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