الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نادية مصطفى تتألق بغناء "جاي في إيه" على نغمات المزمار البلدي بمهرجان القلعة

نادية مصطفى
نادية مصطفى

تألقت المطربة الكبيرة نادية مصطفى خلال حفلها الغنائي المقام حاليا ضمن فاعليات الدورة 31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وأشعلت نادية مصطفى أجواء الحفل على نغمات المزمار والطبل البلدي بغناءها أغنية "جاي في إيه" وسط تفاعل كبير من الجمهور، واختتمت نادية مصطفى حفلها بأغنية "ادعو لمصر".

نادية مصطفى

 

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بالزغاريد.. نادية مصطفى تشعل أجواء مهرجان القلعة على نغمات "الصلح خير"

 

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نادية مصطفى: أشعر بسعادة كبيرة بالغناء في مهرجان القلعة كل عام

وقدمت نادية مصطفى كوكبة من أشهر أعمالها الخاصة منها مسافات، الصلح خير، جاي في إيه ، قولها أنت، سلامات وغيرها.

ومن المقرر أن يصعد بعد قليل النجم هاني شاكر لإحياء الفاصل الثاني من الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى باقة مميزة من أعماله الشهيرة منها بحبك يا غالي، معاك، كده برضوا يا قمر، ح نعيش، علي الضحكاية، لسة بتسألي وغيرها.

نادية مصطفى

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من: عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفوني، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.

نادية مصطفى

إضافة إلى حفلات كل من: وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.
 

نادية مصطفى القلعة مهرجان غناء جاي في ايه أغنية

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