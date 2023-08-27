الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نادية مصطفى: أشعر بسعادة كبيرة بالغناء فى مهرجان القلعة كل عام

نادية مصطفى
نادية مصطفى

أعربت المطربة الكبيرة نادية مصطفى عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وقالت نادية مصطفى على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين خلال حفلها الغنائي المقام حاليًا ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 إنها تشعر بسعادة كبيرة أثناء غنائها أمام جمهور مهرجان القلعة كل عام.

txt

نادية مصطفى تبدأ حفلها الغنائي بمهرجان القلعة بأغنية "ادعوا لمصر"

مهرجان القلعة

وقدمت المطربة نادية مصطفى الشكر والتحية لكل من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية وكل القائمين على المهرجان.

مباشر.. حفل الفنانة نادية مصطفى ضمن فعاليات مهرجان القلعة على شاشة الحياة حصريا

الفنانة سيمون: الغناء فى مهرجان القلعة له طابع خاص

برنامج فعاليات مسرح المحكى

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من: عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.

 

إضافة إلى حفلات كل من: وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا: "إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 تم تطويره ليتخذ شكلاً جديدًا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

أشهر أغاني نادية مصطفى القلعة نادية مصطفى مهرجان القلعة أغاني

الأكثر قراءة

بعد الحديث عن ظهورها.. فاروق الباز يوضح حقيقة ظهور كائنات فضائية

الأجهزة الأمنية تبحث فى لغز جثة سيدة قنا المتحللة

لمرضى جرثومة المعدة.. تجنب هذه الأطعمة

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

عكاشة لـ"الشاهد": الجماعة عادت إلى مصر إرهابيين محترفين على القتل والاغتيالات من أفغانستان

"الباز": سد النهضة أكثر المواضيع التى تم التدليس فيها على الشعب المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ