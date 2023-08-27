الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نادية مصطفى تبدأ حفلها الغنائى بمهرجان القلعة بأغنية "ادعوا لمصر"

نادية مصطفى
نادية مصطفى

صعدت منذ قليل المطربة نادية مصطفى على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين لإحياء حفلها الغنائي ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

وحرصت نادية مصطفى على الغناء لمصر في أولى أغنياتها وقدمت أغنية "ادعوا لمصر" وسط ترحيب وصيحات من الجمهور.

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الفنانة نادية مصطفى: بستنى حفلاتى فى مهرجان القلعة من السنة للسنة

 

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وتشدو الفنانة الكبيرة نادية مصطفى بكوكبة من أشهر أعمالها الخاصة منها مسافات، الصلح خير، جاي في إيه، قولها أنت، سلامات وغيرها.

 

 

 


وفى العاشرة مساءً يقدم النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى باقة مميزة من أعماله الشهيرة منها بحبك يا غالي، معاك، كده برضو يا قمر، ح نعيش، علي الضحكاية، لسه بتسألي وغيرها.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلًا متنوعًا منها 31 حفلًا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقت، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن علي، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

نادية مصطفى القلعة مهرجان مسرح المحكى حفل غنائي قلعة صلاح الدين

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