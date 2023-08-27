الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أول ظهور لعز الأسطول بمهرجان القلعة ورقصات منى بوركهارد مع مصطفي حجاج

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

يقام مساء الثلاثاء 29 أغسطس على مسرح المحكى ثلاث حفلات متتالية، وذلك في إطار فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ففي الثامنة مساء وفي ظهوره الأول بالفعاليات يقدم الفنان عز الأسطول حفلًا يتضمن مجموعة من أعماله الخاصة منها أنشودة آمون رع، مدد يا الله، ومشيت، في الحسين، العزوبية، فوق النخل، نسي نسي وهنا هنا.

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يليه فقرة فنية بمذاق إسباني للفنانة منى بوركهارد بمصاحبة أوركسترا لاس انكانتا دوراس تقدم خلالها مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة التي تحاكي في خطواتها وآدائها رياضة مصارعة الثيران بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التي ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

وفي العاشرة مساء يقدم الفنان مصطفي حجاج وفرقته مختارات من أعماله الخاصة التي تحظى بقبول الشباب والجيل الجديد منها أنا موجود، وحشوني، نصيبي وقسمتي، زحمة حياتي، برة من حياتي، حب مين، خطوة، مبحنلهاش، يا بتاع النعناع، 100 وش، انا ابن مصر، الوجع والسنين.

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من: عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.

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