على نغمات "هيلا هوب" و"مجنون".. فريق وسط البلد يشعل مهرجان القلعة (صور)

أشعل فريق وسط البلد حفله الغنائي المقام حاليا على خشبة مسرح محكى القلعة ضمن فعاليات الليلة الثانية لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 31.

وتفاعل جمهور مهرجان القلعة الذي حرص على التواجد بالمسرح منذ عصر اليوم السبت مع أغنية “هيلا هوب” الشهيرة لفريق وسط البلد وسط رقصات وتصفيق حاد من الجمهور.

وبدأ فريق وسط البلد حفله الغنائي بأغنية “قل للمليحة” وقدم بعدها أغنية “ تسمحيلي” ثم أغنية “قربيلي” و"نفسي أحبك" ومن المقرر أن يغني خلال الحفل كل من: "مجنون، الجاريه، هيلا هوب، يارب يا معز، عالوعد، انتيكا، القاسية، تلاميذنا، مسكرات، يلالي، شمس النهار".

وبدأ فريق وسط البلد مشواره في عام 1999، ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققًا قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربي، بعد أن خلق لونًا موسيقيًا جديدًا، وأصدر عدة ألبومات متميزة كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية، ويتكون الفريق من كل من أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وبوب، وميزو.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يذكر أن إدارة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء اهدت الدورة الـ31 إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق، وتقام فعاليات المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وانطلقت مساء أمس أولى فعاليات الدورة الـ31 لـمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وشهد حفل الافتتاح الذي أحياه كل من المطربة السورية فايا يونان والنجم مدحت صالح حضورًا جماهيريًا ضخمًا ورفع مسرح محكى القلعة شعار “كامل العدد”.

وكرم مساء أمس الجمعة كل من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا خلال حفل افتتاح الدورة 31 من المهرجان نخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وشخصيات كان لهم دور بارز في إنجاح الدورات السابقة، هُم: "الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق- ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبدالحكيم، المهندس ياسر شعلان-مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبدالمقصود- من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا".

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة