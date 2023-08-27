الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التنوع الفنى عنوان السهرة الثانية لمهرجان القلعة بين فريق وسط البلد وكلاسيكيات السيمفونى (صور)

هاني عادل من مهرجان
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١

أكدت السهرة الثانية من الدورة 31 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، أحد أهداف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والرامية  إلى نشر الفنون الجادة بين جموع الشعب المصرى معبرة عن التنوع والثراء الذى تتميز به الفعاليات.

وعلى مسرح المحكى وبايقاعات وكلمات تحمل طابعا متفردا ومع تصفيق وهتاف حشد جماهيرى ضخم، نجح فريق وسط البلد فى تجسيد مشاعر وأفكار وطموحات الشباب والجيل الجديد بمجموعة من الأعمال الغنائية المستلهمة من واقع المجتمع كان منها 
“قل للمليحة، تسمحيلي، قربيلى، نفسي أحبك،  مجنون، الجارية، هيلا هوب، يارب يا معز، عالوعد، انتيكا،  القاسية، مسكرات، يلالى، شمس النهار وغيرها”.

وسبقها عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التى عزفها أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت ولاقت الإعجاب والاستحسان كان منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز، وخلالها قام قائد الحفل محمد سعد باشا بتعريف الحضور بالمعزوفات من خلال تقديم نبذات عنها، كما غنت الميتزوسوبرانو أمينة خيرت عملين تناولا الحب والحياة فى مجتمعات الغجر وصاحبتها بأداء حركات تعبيرية.

 

وكان عازف البان فلوت عمرو سمير قد قدم فقرة على المسرح الخارجى تضمنت عدد من الأعمال الموسيقية العربية والغربية.

 

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء ال ٣١

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من: فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد،  مصطفى حجاج،  مصطفي شوقى، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق،  هشام خرما ، غالية بن على،  المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة،  محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، اضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.
 

هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
مهرجان القلعة الـ ٣١
مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
مهرجان القلعة الـ ٣١
مهرجان القلعة الـ ٣١
مهرجان القلعة الـ ٣١
مهرجان القلعة الـ ٣١
مهرجان القلعة الـ ٣١
مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
مهرجان القلعة الـ ٣١
مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
مهرجان القلعة الـ ٣١
مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
هاني عادل من مهرجان القلعة الـ ٣١
الدورة 31 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء مسرح المحكى خالد داغر القاهرة السيمفوني فريق وسط البلد

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