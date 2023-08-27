الليلة.. هاني شاكر ونادية مصطفى يشعلان مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، فعاليات دورته الـ31، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث تشهد الليلة المُقامة مساء اليوم الأحد، على مسرح المحكى، أمسية تستعيد ذكريات الأعمال الغنائية الشهيرة لنجمي الأغنية الطربية هاني شاكر ونادية مصطفى.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ31 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام حفلان مساء اليوم الأحد على مسرح المحكى، ففي الثامنة مساءً، تشدو الفنانة الكبيرة نادية مصطفى، كوكبة من أشهر أعمالها الخاصة منها: (مسافات، الصلح خير، جاي في إيه، قولها أنت، سلامات وغيرها).

وفي العاشرة مساءً، يُقدم الفنان هاني شاكر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، باقة مميزة من أعماله الشهيرة منها: (بحبك يا غالي، معاك، كده برضوا يا قمر، ح نعيش، علي الضحكاية، لسه بتسألي وغيرها).

كما يُقدم عازف الجيتار والمؤلف الموسيقي أحمد نظمي، في السابعة مساءً على المسرح الخارجي، فقرة فنية تضم عددًا من مؤلفاته الخاصة التي تضم ألوانًا موسيقية تتنوع بين العربية، والإفريقية، والجاز.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفل على مسرح المحكي لكل من: فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال.

وتشمل أيضا نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، اإضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.