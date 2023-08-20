المايسترو المغربى أمين بودشار يتألق فى عزف أغنية “أحلف بسماها وبترابها” مع منى الشاذلى.. (فيديو)

تألق المايسترو المغربي أمين بودشار، في عزف أغنية “أحلف بسماها وبترابها”، للعندليب عبدالحليم حافظ، خلال استضافته، مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" الذي تقدمه في مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

وقدم المايسترو أمين بودشار، برفقة فرقته الموسيقية حفلا موسيقيًا للجمهور، أمس السبت، ضمن مهرجان العلمين الجديدة.

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، "أمين" لأول مرة في مصر، بعد أم انتشرت أغانيه بسرعة كبيرة وأصبح من أصحاب التريند، بسبب تداول فيديوهات لفرقته المغربية التي عزفت أغنية "جانا الهوا" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.