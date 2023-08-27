الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفنانة نادية مصطفى: بستنى حفلاتى فى مهرجان القلعة من السنة للسنة

الفنانة نادية مصطفى
الفنانة نادية مصطفى

يواصل برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، متابعة فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31.

ووجهت الفنانة نادية مصطفى، الشكر لقناة الحياة لإذاعتها حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، متابعة: "بستنى حفلاتي في مهرجان القلعة من السنة للسنة، وشكرًا لقناة الحياة إنها بتنقل حفلاتنا على الهواء وكل الناس تشوفنا في مصر والعالم العربي وحفلات ناجحة تبين مصر الجميلة بفنها ورقيها".

وأضافت أن حفلات مهرجان القلعة تبين أن الجمهور يريد فنا راقيا والأصوات المشاركة منتقاة ودار الأوبرا موفقة في اختيار الأصوات المشاركة.

مهرجان القلعة الحياة الحياة اليوم لبنى عسل

مواد متعلقة

هل يستمر الفيدرالي في رفع الفائدة حتى نهاية 2023؟ خبير يوضح

أسامة السعيد: مفاوضات سد النهضة هذه المرة مهمة لأنها فى إطار زمنى

اقتصادى: منظمة التجارة العالمية خرجت عن أهدافها بسبب التحديات الاقتصادية

أستاذ اقتصاد: مخاوف الركود تجتاح بريطانيا بعد معاناة الشركات من انكماش حاد

شقرة لـ"الشاهد": الإخوان حرّضوا محمد نجيب على تقديم استقالته من قيادة الثورة

شقرة لـ"الشاهد": جمال عبدالناصر كان يريد دولة مدنية.. والإخوان يسعون للخلافة

جمال شقرة لـ"الشاهد": جمال عبدالناصر نجح فى تحييد الإخوان عن المشهد

جمال شقرة لـ"الشاهد": الإخوان لديهم أسلحة تحت الأرض

الأكثر قراءة

بعد الحديث عن ظهورها.. فاروق الباز يوضح حقيقة ظهور كائنات فضائية

الأجهزة الأمنية تبحث فى لغز جثة سيدة قنا المتحللة

لمرضى جرثومة المعدة.. تجنب هذه الأطعمة

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

"الباز": سد النهضة أكثر المواضيع التى تم التدليس فيها على الشعب المصرى

عكاشة لـ"الشاهد": الجماعة عادت إلى مصر إرهابيين محترفين على القتل والاغتيالات من أفغانستان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ