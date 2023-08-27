الفنانة نادية مصطفى: بستنى حفلاتى فى مهرجان القلعة من السنة للسنة

يواصل برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، متابعة فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31.

ووجهت الفنانة نادية مصطفى، الشكر لقناة الحياة لإذاعتها حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، متابعة: "بستنى حفلاتي في مهرجان القلعة من السنة للسنة، وشكرًا لقناة الحياة إنها بتنقل حفلاتنا على الهواء وكل الناس تشوفنا في مصر والعالم العربي وحفلات ناجحة تبين مصر الجميلة بفنها ورقيها".

وأضافت أن حفلات مهرجان القلعة تبين أن الجمهور يريد فنا راقيا والأصوات المشاركة منتقاة ودار الأوبرا موفقة في اختيار الأصوات المشاركة.