الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مباشر.. حفل الفنانة نادية مصطفى ضمن فعاليات مهرجان القلعة على شاشة الحياة حصريا

جريدة الدستور

بدأت، منذ قليل، حفلة الفنانة نادية مصطفى، ضمن فعاليات مهرجان القلعة، الذي تذيعه قناة الحياة حصريا.

ودعت الفنانة الكبيرة نادية مصطفى جمهورها بمشاهدة حفلها الليلة بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، عبر قناة الحياة، قائلة: يلا افتحوا قناة الحياة واتفرجوا على حفلة الليلة مع أمير الغناء العربي هاني شاكر"

وقالت الفنانة الكبيرة نادية مصطفى لقناة الحياة إنها سوف تقدم العديد من الأغاني خلال حفلها اليوم في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، متمنية لكل جمهورها السعادة خلال الحفل.

وعلى هامش المهرجان، وجه الكثير من نجوم الفن والنقاد وغيرهم الشكر لقناة الحياة على نقلها فعليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء ط، وكان على رأسهم الفنان هاني شاكر، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان الكبير مدحت صالح.


جدير بالذكر أن شبكة تليفزيون الحياة تنفرد ببث فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء للعام الثاني على التوالي. وتسمتر فعليات المهرجان حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

نادية مصطفى حفل قناة الحياة مهرجان القلعة

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