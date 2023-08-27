الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفنانة سيمون: الغناء فى مهرجان القلعة له طابع خاص

سيمون
سيمون

يواصل برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، متابعة فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31.

وقالت الفنانة سيمون: "الغناء في مهرجان القلعة له طابع خاص"، مشيرة إلى أن أجواء مهرجان القلعة تشجع على جذب السياحة والتواجد الفني.

وأضافت أنها في مهرجان القلعة ستقدم باقة من أغان متنوعة وأغان جديدة، خاصة أن لديها أكثر من 100 أغنية، وسنقدم تنوعات خلال حفلة مهرجان القلعة.

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وأشارت إلى أن المكان أثري رائع في مهرجان القلعة وفيه تاريخ وفي الوقت نفسه يجمع أنماطا متنوعة من الجمهور، موجهة الشكر لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا لما يقدمونه من حفلات راقية ومختلفة في مهرجان القلعة.

مهرجان القلعة الحياة لبنى عسل الحياة اليوم

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