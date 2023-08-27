بالزغاريد.. نادية مصطفى تشعل أجواء مهرجان القلعة على نغمات "الصلح خير"

أشعلت المطربة نادية مصطفى أجواء حفلها الغنائي المقام حاليًا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

وتفاعل الجمهور مع المطربة نادية مصطفى على نغمات أغنية "الصلح خير" وقامت وذلك بعد أن قامت بالزغاريد وسط تصفيق حاد من الجمهور.

وتشدو الفنانة الكبيرة نادية مصطفى كوكبة من أشهر أعمالها الخاصة منها مسافات، الصلح خير، جاي في إيه، قولها أنت، سلامات وغيرها.

وفي العاشرة مساء يقدم النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى باقة مميزة من أعماله الشهيرة منها بحبك يا غالي، معاك ، كدة برضو يا قمر، ح نعيش، علي الضحكاية، لسة بتسألي وغيرها.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبد العزيز، عزيز مرقت، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن علي، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.