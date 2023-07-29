السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نادية مصطفى تطلب دعمها في انتخابات مجلس نقابة الموسيقيين

نادية مصطفى
نادية مصطفى

أعلنت المطربة نادية مصطفى ترشحها لعضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية في انتخابات النقابة القادمة المقرر إقامتها في يوم 1 أغسطس المقبل.

ونشرت نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة الدعاية الانتخابية الخاصة بها وعلقت عليها قائلة: “أخوتي وأخواتي أعضاء الجمعية العمومية  دعمكم وثقتكم تاج على رأسى وأعدكم أن أظل على قدر ثقتكم ناديه مصطفي رقم ٣١ انتخابات نقابة المهن الموسيقية ٨/١ /٢٣ بنادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم أدعو الله أن يولى من يصلح ويوفقنى ويوفقكم فى اختياركم لما فيه مصلحة نقابتنا”.

وتضم قائمة المرشحين النهائية على مقاعد مجلس إدارة نقابة الموسيقيين ٢٤ مرشحا وأبرزهم كل من المطربة نادية مصطفى والمطرب حلمي عبد الباقي.

وكان المطرب مصطفى كامل فاز الفترة الماضية بمقعد نقيب الموسيقيين بالتزكية بعد أن تلقت لجنة طلبات الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية، برئاسة المستشار رشدي محمد علي وأمانة سر محمد اللواء، في نقابة المهن الموسيقية، من أجل البت في طلبات المرشحين للانتخابات على مقعد نقيب المهن الموسيقية ليتبين أنه لم يتقدم أي مرشح على مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل، ليفوز بالمقعد بالتزكية. 

ويعتبر المطرب مصطفى كامل الأول في تاريخ النقابة منذ أن تولتها كوكب الشرق أم كلثوم فوز مرشح بالتزكية لمدة 4 سنوات.

المطربة نادية مصطفى نادية مصطفى لعضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية مجلس نقابة المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية الموسيقيين مصطفى كامل

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