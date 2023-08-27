الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة المستقبل" يعلن دعمه للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

المهندس على عبده
المهندس على عبده

أعلن حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، عن دعمه وتأييده المطلق لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال الدور التنموي الكبير الذي بدأه الرئيس منذ توليه المسئولية.

وقال رئيس الحزب، في بيان رسمي، إن الحزب يعكف من الآن وحتى انتهاء الماراثون المقبل والاستحقاق الانتخابي الأهم في تاريخ الأمة المصرية، على تنظيم عدد من الفعاليات الجماهيرية لتفعيل الدور التوعوي المنوط بنا، لتعريف المواطنين بالإنجازات التي تحققت وكذا ما وراء الهجمة العنيفة التي تتعرض لها الدولة المصرية.

ظرف تاريخي

وأضاف أن الرئيس السيسي تولى المهمة في ظرف تاريخي ودقيق، وبالرغم من ذلك نجح في إحداث طفرة تنموية كبيرة رغم التحديات، في جميع المجالات والقطاعات بالدولة، وهو ما يجعلنا حريصين على توليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.

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ولفت المهندس علي عبده إلى أن سعي الرئيس السيسي الدائم لتثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وكذلك عودة التأثير المصري في المحيط الإقليمي والدولي والجهود الكبيرة التي يبذلها في إحلال السلام الإقليمي والعالمي، يعزز من تواجدنا كظهير سياسي للدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة. 
 

تحقيق الأمن والاستقرار

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في عهده في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وإقامة نهضة تنموية شاملة من خلال تدشين العديد من المشروعات وعودة الدور التاريخى والمحورى للدولة المصرية وكلمتها المسموعة تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية، وهو ما بدا في أن المجتمع الدولي أصبح يؤيد رؤية مصر تجاه جميع القضايا.

واختتم حديثه بالقول إن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، أضحى ضرورة قومية ومطلبًا شعبيًا لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة وغير المسبوقة في تاريخ مصر، والتي امتدت لجميع المحافظات والمناطق الحدودية والنائية على مستوى الجمهورية.

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حزب حماة المستقبل دعم الرئيس الانتخابات الرئاسية استحقاق انتخابي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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