الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "المصريين": دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

واصل المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، دعمه المطلق وتأييده الكامل لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، والوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء لعدة اعتبارات، لعل أبرزها وأهمها الإنجازات الضخمة التي تحققت على مدار 10 سنوات فترة حكم السيسي، موضحا أن الرئيس نجح خلال فترة وجيزة في إحداث طفرة تنموية شاملة بكل المقاييس في شتى مجالات وقطاعات الدولة، الأمر الذي يدعونا جميعا للتمسك بتوليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.

جهود جبارة

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي بفضل جهوده الجبارة ثبت أركان الدولة وأعاد بناء مؤسساتها الوطنية، وأحدث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، التي تخدم الوطن والمواطن، موضحا أنه أحدث نهضة تنموية شاملة من خلال تدشين العديد من المشروعات أبرزها مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان وإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، وتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، فضلا عن المبادرات الرئاسية في عدة مجالات مختلفة.

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مطلب شعبي

وأوضح أن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة أصبح مطلبا شعبيا لا غنى عنه من أجل مواصلة الإنجازات ومشروع حلم الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الدولة المصرية نجحت تحت قيادة الرئيس السيسي ورؤيته الثاقبة في تحقيق الأمن والاستقرار، جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات، وكل هذه الإنجازات أصبحت بما لا يدع مجالا للشك ظهيرا شعبيا قويا للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد أن ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة أصبح ضرورة قومية لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة وغير المسبوقة في تاريخ مصر، والتي امتدت لجميع المحافظات والمناطق الحدودية والنائية على مستوى الجمهورية، موضحا أن مصر أصبح لها دورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا العربية والإفريقية والإسلامية والدولية في عهد الرئيس السيسي، ورسخ الرئيس السيسي لمفاهيم جديدة للدبلوماسية المصرية وفي مقدمتها تحقيق المصالح المشتركة لمصر في تعاملاتها مع كافة الأطراف الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والانتصار الحقيقي لمفاهيم وقرارات الشرعية الدولية.

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مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ونوه بأن الرئيس السيسي قدم لمصر الكثير والكثير في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن جميع الحملات الممنهجة من قوى الشر والظلام والإرهاب لتشويه صورة مصر والإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في كل مكان على أرض مصر قوبلت بالفشل بفضل حكمة وتكاتف الشعب المصري خلف قيادته السياسية التي نجحت في توحيد الشعب على قلب رجل واحد في مواجهة خفافيش الظلام ودعاة التخريب.

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