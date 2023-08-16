الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

42 حزبًا تُثمن إحالة الرئيس السيسى مخرجات الحوار الوطنى للجهات المعنية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ثمن تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيًا، إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مخرجات الحوار الوطني لجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أكبر دليل على نجاح الحوار الوطني بنسبة 100%.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الذي حدث اليوم هو تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسى مخرجات الحوار الوطني ثم إحالتها إلي الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن.

ووجه "مطر"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتفاعله السريع مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطني والإسراع في إحالتها إلي الجهات المعنية، مؤكدا أن إحالة الرئيس السيسى مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية يكلل نجاح المرحلة السابقة في تاريخ الحوار الوطني ويقربنا بشكل أسرع نحو الجمهورية الجديدة.

تحالف الأحزاب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنى النائب تيسير مطر مخرجات الحوار الوطني

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