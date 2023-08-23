«الأحرار الاشتراكيين» يعلن دعمه ترشيح السيسى لفترة رئاسية جديدة

أعلن طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، عن دعم الحزب لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال ما تم من إنجاز المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق المصالح العليا للدولة المصرية.

وقال درويش إن الرئيس السيسي وضع يده على مواطن دعم الاقتصاد بمشروعات متعددة ومتنوعة في كافة مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي ومستلزمات الصناعات، وكذلك تطوير العديد من الصناعات التي تلعب الدور الأكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات التي ترتبط بالمواطن المصري وتحقيق المزيد من النجاحات في مجالات إنتاج الطاقة والكشف عن البترول والغاز وكذلك استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية لإنتاج المحاصيل الرئيسيه التي تدخل في صناعات الأغذية وزيادة معدلات التصدير للخارج، ورفع مستوى الجودة لجلب العملة الصعبة لمواجهة التحديات وزيادة سعر الدولار وزيادة معدلات التضخم والعجز في الموازنة.

خطوات جادة بمجال حقوق الإنسان

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلى أن الرئيس السيسي قد اتخذ خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان، وأصدر العديد من القرارات لإطلاق سراح المساجين على ذمة قضايا الرأي وغيرها، وبعث روح الحراك السياسي داخل الأحزاب المصرية بعد أن أطلق قراره الرائع بالدعوة إلى حوار وطني يجمع الأحزاب وباقي القوى السياسية لتوحيد الرؤى والأهداف للخروج بمخرجات من شأنها حل الأزمات التي تواجه المجتمع وأن الرئيس السيسي استطاع أن يقضي على الإرهاب ليشعر المواطن المصري بالأمن والأمان بعد سنوات عجاف شهدت فيها الدولة المصرية جرائم إرهابية لزعزعة استقرار الوطن، لكن دعم الرئيس لمؤسسات الجيش والشرطة أعاد إحكام القابضة على المشهد وقضى ببراعة على المخططات والتربيطات التي كانت تستهدف إسقاط الوطن في براثن الفوضى والانفلات.

الإنجازات الكبيرة

وأضاف طارق درويش أنه ينبغي أن يستكمل الرئيس السيسي رئاسة الدولة المصرية للعبور بالوطن إلى ما يبغيه من استقرار بعد تحقيق الإنجازات الكبيرة بإنشاء المدن الجديدة بسوهاج والمنيا ودمياط والمنصورة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن أخرى كثيرة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات مثل حياة كريمة و100 مليون صحة وهي البرامج التي استهدفت القضاء على الأمراض المستوطنة وتنفيذ آليات التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن المحاولات المستمرة لرفع مستوى التعليم وإنشاء المزيد من الجامعات المتخصصة التي يمكن الاعتماد عليها في مجالات تطوير المجتمع علميًا والاستفادة من ذلك في تحقيق النمو الشامل في كافة المجالات المختلفة للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وقال درويش، إنه ينبغي تحقيق مطالب الرئيس السيسي في إعلاء شأن النصوص الدستورية التي لا يجوز مخالفتها أو تعطيلها أو الانتقاص منها باعتبارها الخط الأحمر في الحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان وحقوق المواطن في الترشيح والانتخاب وعدم المساس بهذه الحقوق الدستورية طبقًا للمواد 87 و92 و53 من الدستور المصري الحالي.