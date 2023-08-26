السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بيشوي روزفيلت: حصول "تحت الوصاية" على جائزة من مهرجان بلدنا أمر عظيم

صورة
صورة

حصل بيشوي روزفيلت، مدير تصوير مسلسل "تحت الوصاية"، على جائزة أفضل تصوير  في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية المقام داخل مدينة العلمين الجديدة، التي يقام فيها أكبر حدث ترفيهي بمهرجان العلمين في نسخته الأولى.

وقال بيشوي روزفيلت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "انا سعيد جدًا بهذه الجائزة بالذات أن هذا المهرجان من بلدي ومن لجنة مهمة واساتذة كبار بجد ده شرف ليا".

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

وتابع بيشوي، الحاصل على جائزة أفضل تصوير بمسلسل تحت الوصاية من مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية قائلا: "بالذات كمان ان المسلسل ده قيمة كبيرة اوي في كل جوانبه من حيث الموضوع وسعيد جدا اني كنت جزء من الكرو الكبير والعظيم اللي قدر يطلع المسلسل بالشكل ده ويعجب شريحة كبيرة من المشاهدين والصناع".

وأضاف: "عدم وجودي في حدث مهم زي ده بسبب ظروف سفري لتصوير مشروع جديد، ولكن كنت أتمنى الحضور للاستمتاع بمدينة العلمين وبهذا الحدث القيم والهام جدا".

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"تحت الوصاية" لمنى زكى يحصد جائزتى أحسن مسلسل وتصوير بمهرجان الدراما

مسلسل تحت الوصاية

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكي، حصل على جائزتين من لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية والتي أقيمت بالعلمين الجديدة.

 

الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 

وكرمت إدارة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والتي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة على شاطئ البحر لأول مرة الفنانة منى زكي على مشوارها الفني.

وقالت الفنانة منى ذكي خلال تكريمها: "عاجزة عن الشكر أنا متشكرة جدا على التكريم ده بقالي كتير ما شوفتش اللمة الفنية الكبيرة دي، شكرا على كل حاجة وشكرا على التنظيم المميز ده، سعيدة إنها ٦٠ سنة دراما مصرية ومش مستغربة الرقم إحنا تاريخنا في كل المجالات كبير".

الفنانة منى ذكي تكريم مسلسل تحت الوصاية تحت الوصاية مهرجان الدراما أفضل تصوير مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

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