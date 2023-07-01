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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ميراث الزوجة والوصاية على الأبناء.. قضايا المرأة تعيد البطولة النسائية في "دراما المتحدة"

المتحدة
المتحدة

تصدرت قضايا المرأة محتويات العديد من الأعمال الدرامية التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات الماضية، لتعيد البطولة النسائية إلى الشاشة الصغيرة من خلال إلقاء الضوء على مشكلات المرأة ومناقشة الحلول اللازمة لمواجهتها.

ففي رمضان الماضي، تابع الجمهور 5 أعمال فنية أنتجتها الشركة المتحدة عرضت مشكلات المرأة، وألقت الضوء على بعض الحلول المطروحة لها.

وكان من بين الموضوعات التي تم تناولها خلال هذه المسلسلات قضايا ميراث المرأة وتمكينها، وكذلك الزواج المبكر، وختان الإناث، والمساواة والوصاية على الأبناء، وأيضًا التعليم، وجاء ذلك في الوقت الذي تولي الدولة المرأة اهتمامًا كبيرًا وداعمًا في كل المجالات.

من بين هذه المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا، مسلسل "تحت الوصاية" بطولة الفنانة منى زكي، والذي ناقش فقدان المرأة الوصاية على أولادها بعد وفاة زوجها، ومواجهتها أسرته التي تريد فرض وصايتها عليها وطفليها.

ونتج عن عرض أولى حلقات هذا المسلسل توجه من النائبة المصرية رانيا الجزايرلى، بطلب رسمي لوزير العدل، لتغيير قانون الولاية على أموال اليتامى وتحويل الوصاية للأم مباشرة.

فيما ناقش مسلسل "عملة نادرة"، بطولة الفنانة نيللي كريم، وجمال سليمان، وإخراج محمد جمال العدل، والذي عددًا من القضايا المهمة، أولها فكرة عدم توريث المرأة في الصعيد، من خلال شخصية "نادرة" "نيلي كريم" التي حاولت تحدي الظروف ووقفت أمام  عائلة زوجها للحفاظ على حقها وحق نجلها الوحيد في الميراث بعد وفاة زوجها.

أما مسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبي، فقد ناقش حقوق المرأة في المجتمع وعدد من الأفعال التي مازالت تمارس داخل بعض القرى مثل ختان الإناث، وزواج القاصرات، وأيضًا الوصاية على الأبناء، وجسّدت الفنانة روبي دور "عمدة" تحاول توعية الأهالي بالقانون.

كذلك جاء مسلسل "1000 حمد لله على السلامة" بطولة الفنانة يسرا والذي فيه تجسد دور الدكتورة «سميحة» التي تواجه رحلة صعبة من أجل الحصول على ميراث زوجها، لكنها تفاجأ من خلال أحداث المسلسل أن ابن عم زوجها باع الشقة التى كانت تقيم بها، من خلال توكيل من زوجها الراحل وتخوض لأجل التغلب على ذلك الكثير من المغامرات بهدف استرداد حقها وحق وأولادها.

بينما جسّدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال أحداث مسلسل "ضرب نار" دور «مهرة أبوالليل»، تلك الفتاة المكافحة التي تتحمل مسؤولية شقيقها وشقيقتها بعد وفاة والدهم، وتعرض أحداث المسلسل عمل هذه الفتاه فى مصنع بإحدى المناطق الشعبية لكى تستطيع تربيتهما، ومواجهتها تحديات تواجه شقيقها وتواجهها  على رأسها أصدقاء السوء.

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