الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"تحت الوصاية" لمنى زكى يحصد جائزتى أحسن مسلسل وتصوير بمهرجان الدراما

تحت الوصاية
تحت الوصاية

حصد مسلسل “تحت الوصاية” بطولة النجمة منى زكي، على جائزتين من لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية والتي أقيمت بالعلمين الجديدة.

 

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

حصد مسلسل “تحت الوصاية” جائزة أفضل مسلسل خلال العام المنقضي من لجنة تحكيم المهرجان بالإضافة إلى جائزة أفضل تصوير.

 

وكرمت إدارة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقامة حاليا بمدينة العلمين الجديدة الفنانة منى زكي على مشوارها الفني.


وقالت منى خلال تكريمها: “عاجزة عن الشكر أنا متشكرة جدا على التكريم ده بقالي كتير ما شوفتش اللمة الفنية الكبيرة دي، شكرا على كل حاجة وشكرا على التنظيم المميز ده، سعيدة إنها ٦٠ سنة دراما مصرية ومش مستغربة الرقم إحنا تاريخنا في كل المجالات كبير”.


كما تم تكريم النجمة منة شلبي خلال الحفل الليلة وسط احتفاء كبير من قبل الحضور.

وقالت النجمة منة شلبى على مسرح الحفل: "شكرا جدا أنا ممتنة إن بتكرم النهاردة وسط نجوم كبار، الدكتور يحيى الفخراني استثنائي، وسعيدة ومبسوطة إن جانت منى زكي وكريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وإن بتكرم من دراما بلدي، وشكرا للدكتور أشرف زكي ويحيى الفخراني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".


وشهدت قاعة الاحتفال بمهرجان القاهرة للدراما احتفاء كبيرا بالنجمة منة شلبي بمجرد صعودها مسرح الحفل للتواجد بين عدد كبير من النجوم.

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