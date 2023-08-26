نائب بالتنسيقية: تطوير منظومة التقاضى يحقق العدالة الناجزة

أشاد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منظومة التقاضي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تطوير منظومة التقاضي عبر خطط وخطوات مدروسة.

جهود عظيمة

وأضاف بدوي، في بيان له، أن القيادة السياسية تبذل جهودًا عظيمة لسرعة النظر في القضايا المعروضة أمام المحاكم، لحصول جميع المواطنين على حقوقهم القانونية، مشيدًا بالتوسع في استخدام التكنولوجيا في المحاكم والإسراع نحو التحول الرقمي.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة تعمل على تطوير وميكنة منظومة التقاضي في المحاكم المصرية، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتيسير على المواطنين.

أحدث الوسائل التكنولوجية

وأكد بدوي، أهمية تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة المقبلة، من أجل سرعة النظر في القضايا، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الإطار، والتي تؤكد حرصه على الارتقاء بمنظومة التقاضي.

وكان قد وجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات متميزة ومتطورة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لمتابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها.

وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلًا عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.