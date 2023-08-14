الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خالد بدوى: قمة العلمين امتداد للجهود المصرية لحل الأزمة الفلسطينية

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين التي تعقد فى مدينة العلمين الجديدة اليوم، تؤكد المساعي العربية والإقليمية لحل الأزمة الفلسطينية ووضع حد للانتهاكات المتكررة لقوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين.

وأضاف"بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: تلك الانتهاكات الشنيعة تطلب توحيد الجهود والرؤى للوصول لحل عادل يضمن للفلسطينين حقوقهم التاريخية فى الأراضي المحتلة، لافتًا إلى أن القيادة المصرية دائمًا تكون حجر الأساس لحل النزاعات فى المنطقة والبداية تكون من المبادرات المصرية خاصة، وأن معظم الدول المجاورة تعتبر امتدادًا للأمن القومي المصري.

وطالب عضو مجلس النواب المجتمع الدولي بالوقوف على مسئولياته وضرورة النظر للقضية الفلسطينية من أكثر من منظور وليس فقط جهة واحدة تفتقد إلي الحيادية، موضحًا أن استمرار الأزمة لن يسفر عن مزيد من القتلى والمصابين من الجانبين.

وثمن مواصلة القيادة السياسية المصرية الحكيمة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذل الجهود المضنية لجمع الشمل سواء بين الفلسطينيين أنفسهم أو الفلسطينيين والأشقاء.

النائب خالد بدوي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين القمة الثلاثية مدينة العلمين الجديدة الازمة الفلسطينية

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