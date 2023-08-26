مع بداية موسمه.. تأثير دخول الشمس محيط برج العذراء على الأبراج الفلكية

يتساءل الكثير من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم خلال تلك الفترة، وعن تأثيرات دخول الشمس في محيط برج العذراء خلال تلك الفترة على مواليد جميع الأبراج الفلكية بشكل كبير.

وخرج القمر من محيط برج العذراء ودخلت مكانه الشمس ما يجعل له تأثيرات كثيرة على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة، وهو ما توضحه لنا عالمة الفلك وخبيرة الأبراج منى أحمد، في تصريحات خاصة لـ "الدستور".

دخول الشمس محيط برج العذراء

الشمس بتدخل اليوم إلى محيط برج العذراء وتنضم لكوكب عطارد المتراجع والمريخ مما يكون له تأثير كبير على الأشخاص ويجعلهم عمليين اكثر ومهتمين بعملهم، و صحتهم، ويكونوا أكثر جدية في التعامل، وكثيرون يقررون العودة إلى وظائفهم بعد فترة إجازات طويلة وفترة مراجعات طبية واهتمام بالصحة وحل مشاكل البيت وصيانته وإصلاحه، ربما يكون هناك تواصل مع أصدقاء دراسة من فترة وسوف تزيد الأخبار الخاصة بقطاع التعليم والصحة، فضلا عن أنها فترة مناسبة لمراجعة الحسابات والتفكير وعمل خطط لكنها غير مناسبة للبدايات العملية الجديدة.



بداية موسم برج العذراء مع تراجع كوكب عطارد

موسم العذراء عادة يكون موسما جيدا للأشخاص الذين يبحثون عن وظائف والذين يريدون بداية حميات غذائي،ة لكن مع تراجع كوكب عطارد يمكن أن ذلك غير داعم لهم ومع ذلك ستغير ناس كثيرة نظام اكلها سواء بإرادتها أو بسبب مشاكل صحية.

تراجع كوكب عطارد سوف يجعل البعض معرض لمشاكل في وظائفه أو مع مديريه وخاصة أول 10 أيام من موسم برج العذراء، وذلك لكل الأبراج، وسيكون بسبب إهمال أو تقصير، فانتبهوا لكل التفاصيل وانتبهوا للكلام في العمل أو على السوشيال ميديا لأن ذلك موسم النميمة ونقل الكلام.



سيكون هناك مشاكل في قطاع النقل البحري والطيران قد تظهر خلال هذا الشهر، ورسالة إلى أصحاب المطاعم يجب أن تدققوا في عملكم وتهتموا بالاشتراطات الصحية لأن هذا الموسم ستصبحون فيه أبطال التريند.

للعلم فأن تراجع كوكب عطارد ليس سيئا دائما بالعكس يكون موسم رجوع حقوق وفرص تم تضييعها وفرصة لمراجعة النفس او مراجعة العلاقات والمشاريع والقرارات.

موجة قوية لمتحور كورونا الجديد

غالبا ستحدث موجة قوية لكورونا لأن كوكب زحل سيكون متراجعا في الدرجة صفر، وفي أقرب درجة لبرج الدلو الذي قضي فيه عامين وكان دلالات انتشار الوباء بين 2019 و2022، تلك الفترة سيكون هناك ظواهر مناخية عنيفة سيول وفيضانات وعواصف رعدية وترابية.

دخول كوكب المريخ محيط برج الحوت وبرج الميزان



بيستعد كوكب المريخ دخول محيط برج الحوت وبرج الميزان حتى يوم 12 أكتوبر، وذلك بيت نحيس، وبالتالي سنشعر بانخفاض طاقتنا إلى حد كبير والتردد في كل الأمور وسنشعر برغبة في الانسحاب من العلاقات العاطفية وفض الشراكات.

ويكون موسما سيئا للأسف عاطفيا للأشخاص الذين يواجهون مشاكل أو معرضين للانفصال خاصة مع انتحاس كوكب الزهرة، ولا ينصح في تلك الفترة إطلاقا بعقد خطوبة أو قران ولا أي إجراء تجميلي ولا شراكات مالية ولا إنشاء مشروع جديد.

أصحاب مرضى الكلى ومشاكل المسالك البولية للأسف تلك الفترة ستكون ثقيلة جدا، ومواليد الثمانينات وأخر السبعينات يجب أن تتنبهوا لأي أعراض غير معتادة تواجهوها صحيا.

تنشط عواصف ترابية وتنشط مشاكل الحساسية أو الأمراض الجلدية وستزيد بعض الحرائق وحوادث الطيران والآلات الحادة.

على المستوي الدولي فترة قد تتميز بأعمال عنف كثيرة وفشل مفاوضات وكسر تحالفات وشراكات ع المستوى السياسي والاقتصادي.