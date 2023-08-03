مواليد برج الأسد: ما هى الوظائف المناسبة لهم؟

برج الأسد من الأبراج النارية التي تحكمها الشمس، لديهم جميعًا شغف وطاقة وحيوية وثقة وسلطة ملكية، أنت قائد بالفطرة لذا فأنت تتوق إلى السيطرة والقدرة على اتباع أفكارك واستراتيجيتك الخاصة.

تريد أن تكون قادرًا على قيادة وتحفيز وإلهام الآخرين في قوتك الخارقة، تحب أن تكون في دائرة الضوء تحت الضغط، كذلك أنت شخص دافئ وجذاب وحيوي.

تتمتع بشخصية جذابة وواثقة وشجاعة بشكل طبيعي، فأنت تحب أن تكون قدوة للآخرين وتبين الطريق من خلال الفعل مقابل الحديث

يتمتع جميع مواليد الأسد بالأداء والخطابة والوقوف في مركز الصدارة ويحظى بالإعجاب والاحترام والتصفيق والتقدير، ضع نفسك في المواقف التي تمنحك هذه الأشياء وستكون دائمًا على مستوى المناسبة.

عيوب مواليد برج الأسد

يمكنك أن تشعر بالملل بسرعة حقيقية، الأشياء الروتينية والأشياء القديمة تتعبك ويمكن أن يجعلك هذا سريع الغضب والإهمال.

لديك غرور كبير وتفكر في نفسك، لذلك، فإن التعامل مع النقد أو الملاحظات جيدًا يمكن أن يمثل تحديًا ويمكنك أن تنحرف إلى التفكير في أنك دائمًا ما تعرف الأفضل وتتجاهل النصائح السليمة أو عروض المساعدة.

الأدوار الوظيفية المثالية ليو

القيادة بأي شكل، مهما كان المسار الوظيفي الذي تتبعه يجب أن تهدف حقًا إلى القيادة فيه والارتقاء إلى منصب حيث تدير فريقًا أو قسمًا كاملاً حتى شركة، هذا هو المكان الذي ينتمون إليه.

عرض عمل.. لديك ميل للخطابة والأداء والتمثيل والسحر والتحفيز والتحدث إلى الجمهور، لذا فإن الانضمام لأي عمل من هذه الأعمال سوف ينجح بما في ذلك المزيد من الأشياء البسيطة مثل أن تكون وكيلاً أو علاقات عامة، أو العمل في السياسة، أو الصحافة، أو تنظيم الأحداث.

أي شيء فني.. لديك أسلوب طبيعي وإحساس بالموضة وعين للجمال، يرتدي الأسد ملابس جيدة ويظهر بمظهر جيد ويجذب الانتباه.

مُقَاوِل.. لديك الثقة بالنفس والحيوية والبراعة في البيع للقيام بأي شيء تقريبًا، أنت بائع طبيعي وإدارة عملك الخاص سيكون تحديًا لن تمل منه أبدًا.