خبيرة توضح تأثير ولادة القمر الجديد فى محيط برج الأسد على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة

يتساءل الكثير من الناس عن طاقتهم خلال الفترة التي يتم فيها ولادة القمر الجديد، فهناك تأثيرات كبيرة أيضا لدخول القمر في محيط برج الأسد خلال تلك الفترة على مواليد جميع الأبراج الفلكية بشكل كبير.

وخرج القمر من محيط برج الدلو ودخل محيط برج الأسد مرة أخرى منذ فجر اليوم، مما يجعل له تأثيرات كثيرة على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة، وهو ما توضحه لنا عالمة الفلك وخبيرة الأبراج منى أحمد في تصريحات خاصة لـ "الدستور" من خلال التقرير التالي:

تقول: "القمر في محيط برج الأسد وهو مايعرف بالبرج الملكي، وهو مقترن بكوكب الزهرة المتراجع والشمس لذلك تكون تلك الفترة قوية جدا لعودة العلاقات العاطفية وتحسنها وربما بداية علاقات عاطفية جديدة، لكن أغلبها سيكون علاقات مؤقتة وقصيرة المدي ومن باب التسلية وتقضية الوقت، لكنها ستكون ممتعة ومندفعة في البداية.

ولادة القمر الجديد في محيط برج الأسد وقت ممتاز لفتح حسابات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي او لأصحاب المواهب الفنية ولكل من يمتلك عمل يحب أن ينتشر ويشتهر بشكل عام، يومان مناسبين للخروج ومقابلات الأصحاب والسهر أو حضور حفلات أو دخول سينما أو حضور عروض مسرحية".

وتضيف: "ربما نسمع عن انفصال مشاهير أو عودة منفصلين أيضا، وبينشط نشاط الزلازل بسبب دخول القمر محيط كوكب اورانوس وايضا سيكون هناك مشاكل أو حوادث او الغاء لبعض الحفلات او الفعاليات وربما اماكن ترفيهية او اماكن لعب اطفال.

و ربما يتصدر التريند مشاهير بسبب كلام مخالف للدين او العقيدة أو ظهورهم بمظهر غير مألوف، وستزيد رغبتنا في صرف الفلوس على مظهرنا وخروجتنا وشراء البراندات.

يجب على مرضي القلب أن ينتبهوا لانه من الممكن أن يزيد التعرض لمشاكل القلب وربما نسمع عن وفاة مفاجئة او حادث لاحد مشاهير الفن او السوشيال ميديا".

وتستكمل : "الايام القادمة داعمة جدا لعودة الغائبين والمتباعدين والاعترافات والمبادرات العاطفية، وستكون سعيدة على المستوي العاطفي وكثير سيحدث لهم مفاجات حلوة او يتلقوا رسائل ومكالمات غير متوقعة، وعلى المستوي المالي البعض سيحصلون على تحويلات مالية مفاجئة او هدايا او عودة حقوق مالية.

حتى آخر الشهر ستكون الأيام مناسبة لتوقيع العقود أو وعقد القران وللاستثمارات المالية، اغلب الاحلام لها علاقة بالاهل والمنزل وربما مدارس او بيوت الطفولة، الحدس قوي والاحلام ربما تحمل اشارات مهمة.

تلك الفترة من الممكن أن نسمع عن هجوم حيوانات أو حشرات أو كائنات بحرية أو حوادث داخل البحر أو حوادث بسبب المياه عموما بسبب اقتران كوكب عطارد وكوكب المريخ ببرج العذراء وخاصة مع دخول القمر الجديد محيط برج الأسد للعذراء تحذير للأشخاص مربيين حيوانات يجب أن يهتموا بصحتهم ونظافتهم وتطعيماتهم.

الأشخاص المعتادين على نزول البحر يجب أن يأخذوا الاحتياطات اللازمة، هناك مفاجأت وتغيرات غير متوقعة لمواليد برج الأسد بشكل خاص و مواليد الأبراج الفلكية المختلفة بشكل عام، وأمور سيتم اكتشافها بالصدفة، فالصدفة ستلعب دور كبير هذا الشهر في حياة بعض الناس وكثير منهم سيغير مساره فجاة أو سينفصل عن شخص أو عمل أو ينتقل لمكان مختلف وربما سفر بشكل مفاجئ ولكن في العموم كلها انتقالات و تغييرات جيدة.