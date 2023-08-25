السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناجى شحاتة لـ«الشاهد»: فوجئت بأعداد المتهمين فى «غرفة عمليات رابعة»

ناجي شحاتة،
ناجي شحاتة،

استكمل المستشار محمد ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكومة أمن الدولة العليا، روايته لكواليس محاكمات قيادات الجماعة الإرهابية وممارساتهم للتأثير على سير العدالة.

وقال شحاتة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مرشد الجماعة الإرهابية كان أول المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة.

وأضاف: "القضية أحيلت من محكمة استئناف القاهرة، وفوجئت بكم المتهمين فيها، وكان في مقدمتهم مرشد الجماعة، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومفتي الجماعة، وصلاح سلطان وابنه محمد صلاح سلطان".

وتابع: "حاول دفاع المتهمين مد أجل القضية لأطول فترة ممكنة، وظهر ذلك بوضوح خلال الجلسات، وكانت الاتهامات تشمل خطة الإخوان للتعامل مع أحداث ما بعد فض الاعتصام".

رئيس محكمة الجنايات 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 اكسترا نيوز محمد الباز ناجي شحاتة

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