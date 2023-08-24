الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناجى شحاتة يكشف لـ"الشاهد" عدد المتهمين فى "أحداث مجلس الوزراء"

ناجي شحاتة
ناجي شحاتة

كشف المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، كواليس محاكمات قيادات الجماعة الإرهابية والممارسات التى استخدموها للتأثير على سير المحاكمات.

وقال شحاتة، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم إن قضايا الارهاب تتميز بكثرة أعداد المدافعين والمتهمين في القضية الواحدة.

أضاف: "الجناية خروج عن السلوك الاجتماعي السليم في حد ذاتها، إنما قضايا الإرهاب لها سمة خاصة، وهي كثرة عدد المدافعين عن المتهم والمتهمين في القضية الواحدة، عادة بحكم التيارات السياسية التي ينتمي إليها "بيبقي الجو مكهرب شوية".

وتابع "خلية السيدة زينب المعروفة إعلامياً بقضية أحداث مجلس الوزراء، كان عدد المتهمين فيها 325 متهماً، فتتميز قضايا الارهاب بكثرة الدفوع من جانب الدفاع لدخول الموضوع في إطار سياسي وأطال أمد التقاضي مثل قضية كرداسة واقتحام مركز شرطة كرداسة أخذت وقتا طويلا وأصدرنا الحكم في الحادية عشرة مساءً بعد سماع المتهمين.

المستشار محمد ناجي شحاتة الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس محكمة الجنايات الشاهد

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