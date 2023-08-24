أول ظهور.. المستشار محمد ناجى شحاتة فى ضيافة "الشاهد" اليوم

كشفت فضائية "Extra News"، عن أول ظهور للمستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، في ضيافة الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد" يومي الخميس والجمعة.

"شحاتة" يكشف كواليس محاكمات قيادات الجماعة الإرهابية

ويكشف "ناجى شحاتة" خلال اللقاء عن كواليس محاكمات قيادات الجماعة الإرهابية والممارسات التى استخدموها للتأثير على سير المحاكمات.

الباز: مصر صمدت أمام حرب طاحنة كانت تستهدف وجودها ذاته

وفي ذات السياق قال الباز، عبر صفحته على فيسبوك: "تعرض هذا الرجل لما لا يتحمله ولا يتخيله بشر من اتهامات وإساءات وتجريح - المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، لكنه أبدًا لم يهتز، واصل عمله فى نظر قضايا الإرهاب بعد ٣٠ يونيو وعلى رأسها غرفة عمليات رابعة واقتحام قسم كرداسة وخلية الماريوت، وهو يضع أمامه مسئوليته كقاضٍ يحكم من الأوراق التى أمامه".

وأضاف: "المستشار ناجى شحاتة سيكون ضيفى فى برنامج الشاهد فى حلقتين يومى الخميس والجمعة ٢٤ و٢٥ أغسطس، سجلت شهادته على ما رآه، وهو ما سيكون مفاجئًا للجميع، فما قاله يؤكد أن مصر صمدت أمام حرب طاحنة كانت تستهدف وجودها ذاته".