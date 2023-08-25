الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلًا.

شبورة مائية صباحًا

أما عن الظواهر الجوية، تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة ونصف متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

- القاهرة: العظمى (34)- الصغرى (25).

- العاصمة الإدارية: العظمى (35)- الصغرى (25).

- 6 أكتوبر: العظمى (35)- الصغرى (24).

- بنها: العظمى (34)- الصغرى (24).

- دمنهور: العظمى (33)- الصغرى (23).

- وادى النطرون: العظمى (34)- الصغرى (23).

- كفر الشيخ: العظمى (33)- الصغرى (23).

- المنصورة: العظمى (33)- الصغرى (24).

- الزقازيق: العظمى (34)- الصغرى (24).

- شبين الكوم: العظمى (34)- الصغرى (24).

- طنطا: العظمى (33)- الصغرى (23).

- دمياط: العظمى (32)- الصغرى (25).

- بورسعيد: العظمى (32)- الصغرى (25).

- الإسماعيلية: العظمى (35)- الصغرى (24).

- السويس: العظمى (35)- الصغرى (23).

- العريش: العظمى (32)- الصغرى (23).

- رفح: العظمى (31)- الصغرى (23).

- رأس سدر: العظمى (36)- الصغرى (27).

- نخل: العظمى (36)- الصغرى (21).

- كاترين: العظمى (35)- الصغرى (17).

- الطور: العظمى (35)- الصغرى (27).

- طابا: العظمى (36)- الصغرى (25).

- شرم الشيخ: العظمى (40)- الصغرى (30).

- الإسكندرية: العظمى (32)- الصغرى (24).

- العلمين الجديدة: العظمى (31)- الصغرى (24).

- مطروح: العظمى (31)- الصغرى (22).

- السلوم: العظمى (34)- الصغرى (23).

- سيوة: العظمى (41)- الصغرى (25).

- رأس غارب: العظمى (37)- الصغرى (27).

- الغردقة: العظمى (38)- الصغرى (29).

- سفاجا: العظمى (38)- الصغرى (29).

- مرسى علم: العظمى (38)- الصغرى (29).

- شلاتين: العظمى (41)- الصغرى (31).

- حلايب: العظمى (36)- الصغرى (29).

- أبو رماد: العظمى (37)- الصغرى (30).

- رأس حدربة: العظمى (36)- الصغرى (29).

- الفيوم: العظمى (38)- الصغرى (23).

- بني سويف: العظمى (38)- الصغرى (23).

- المنيا: العظمى (39)- الصغرى (24).

- أسيوط: العظمى (39)- الصغرى (24).

- سوهاج: العظمى (41)- الصغرى (25).

- قنا: العظمى (45)- الصغرى (27).

- الأقصر: العظمى (45)- الصغرى (27).

- أسوان: العظمى (46)- الصغرى (29).

- الوادي الجديد: العظمى (45)- الصغرى (27).

- أبوسمبل: العظمى (45)- الصغرى (29).