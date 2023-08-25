توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس الحار نهارًا لطيف ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على صعيد مصر وسيناء، مع نشاط الرياح وتشكل فرص الأمطار الرعدية على بعض المناطق في سيناء والبحر الأحمر.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 25-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس الحار خلال فترة الظهيرة مع ارتفاع معدلات الرطوبة خاصة ليلًا مما يزيد من إحساس الحرارة، كما تنشط الرياح الغير مثيرة للرمال، مع تشكل فرص الأمطار خفيفة، وقد تتشكل الأمطار الرعدية على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين، و جنوب سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تشكل الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لذا تناشد السائقين بتوخي الحذر .

وترتفع درجات الحرارة على صعيد مصر نتيجة السحب الموجود في جنوب السودان مما يثير حركة الرمال والأتربة المثارة ، ولكنها لن تصل إلى أغلب محافظات صعيد مصر، مع تراجع معدلات الرطوبة عليها مقارنة بالمحافظات الساحلية.

وتضطرب حركة الملاحة البحرية خلال حالة الطقس اليوم الجمعة على على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 متر ، واضطراب الملاحة أيضًا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة، وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 21 العظمى 36

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 31 والعظمى 41

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 30 والعظمى 44