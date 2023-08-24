حالة الطقس ودرجات الحرارة على المحافظات اليوم الخميس 24-8-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية اضطراب حالة الطقس اليوم الخميس ولعدة أيام مقبلة، مع سيطرة الطقس الحار على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون شديد الحرارة على سيناء وجنوب مصر.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الارصاد الجوية تساقط الأمطار الرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، كما تتعرض البلاد لحالة من الاضطراب الجوى لمدة 72 ساعة، وتتشكل الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

كما يسيطر الطقس الحار القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال حالة الطقس اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وتسجل سرعة الرياح 60 كم على الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج 3 أمتار ونصف، كما شهد اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وتسجل سرعة الرياح 60 كم على الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج 3 أمتار ونصف.

وتتشكل الشبورة المائية على الطرق الزراعية، لذا تنصح الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري 33- 25

السواحل الشمالية 31- 24

جنوب سيناء 39- 30

شمال الصعيد 35- 24

جنوب الصعيد 43-28

العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 31

مطروح الصغرى 23 والعظمى 30

السلوم الصغرى 23 والعظمى 33

سيوة الصغرى 22 والعظمى 37

الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35

المنيا الصغرى 24 والعظمى 37

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39

شلاتين الصغرى 31 والعظمى 40

حلايب الصغرى 29 والعظمى 37

أبو رماد الصغرى 30 والعظمى 38

رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 37