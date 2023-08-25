ضبط كمية من اللحوم الفاسدة خلال حملة بمركزى قنا وأبوتشت

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري بقنا، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

وأضاف الداودي، أن الحملة التي شنتها المديرية بمركزيّ قنا وأبوتشت نجحت في تحرير 7 محاضر مخالفة بإجمالي كميات مضبوطة بلغت 85 كجم، دواجن ومصنعات لحوم وكبدة مجمدة مجهولة المصدر ولحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية منها لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، أن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

في سياق آخر كان قد صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الدير الغربي التابعة لمركز قنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1130 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع "454 حالة طب أطفال، و236 حالة أمراض باطنية، و 207 حالة طب وجراحة العيون، 93 طب وجراحة الفم والأسنان، و79 حالة جراحة عامة، و 35 حالة أمراض نساء وتوليد، و26 حالة تنظيم الأسرة" فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 77 حالة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

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من جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 67 مواطنًا.