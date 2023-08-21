الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مناظرة 765 رأس ماشية فى قافلة بيطرية مجانية بقرية دندرة في قنا

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع فريق "IVSA" للطب البيطري ، نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية دندرة التابعة لمركز قنا .

وأضاف "الداودي" أن القافلة نجحت فى علاج و مناظرة 765 رأس ماشية متنوعة، وتم علاج 500 حيوان ضد الطفيليات الخارجية، و علاج 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، و علاج 10 رؤوس ماشية تناسلية.

 كما تم علاج 50 رأس ماشية باطنة، و إجراء جراحة لـ 5 رؤوس ماشية، هذا بالاضافة إلي عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات، وكذلك أهمية التأمين على الماشية، و أهمية التلقيح الصناعي، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

و أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية.

استقبال الشكاوى استجابة إرشادية أشرف الداودي محافظ قنا اشرف الداودي

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