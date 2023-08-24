توجيه من محافظ قنا لمدير إدارة الشئون الوقائية الجديد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أداء اليمين الدستورى للدكتور خالد أحمد الزمقان، مديرا عاما للإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

جاء نص اليمين الدستورى " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة وأن أحافظ على المال العام وأن أؤدي واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".

وأعرب المحافظ عن خالص التهنئة لمدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة، متمنيًا له التوفيق في دعم وتطوير منظومة العمل، وبذل أقصى الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية، موجها إياه بحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأشار إلى أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يضم مجموعة متميزة من الكوادر الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لخدمة المواطن وتحقيق رضاه.

وفي سياق آخر كان قد واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، استقبالهم للمواطنين بمكتبيهما ، للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية ، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

وقال المحافظ، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف " الداودي" أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.