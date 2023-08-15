الكشف على 680 شخصًا ضمن قافلة طبية لـ"حياة كريمة" فى "فرشوط" بقنا

صرّح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية استثنائية بقرية الحاج سلام، ونجع صفر بمركز فرشوط، ضمن فعاليات القوافل الطبية المجانية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف "الداودي"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٦٨٠ مواطنا فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بواقع "٣٢٠ حالة طب أطفال، ٢٥٤ حالة أمراض باطنة، ٧٧ حالة أمراض نساء وتوليد، ٣٠ حالة تنظيم الأسرة"، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

من جهته، قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه تم تنظيم هذه القافلة بشكل استثنائي في قرية الحاج سلام نظرا لحاجة القرية إلى توفير الخدمات الطبية المختلفة، لافتا إلى أنه تم صرف جميع الأدوية للحالات مجانا، ومؤكدا أن المديرية حريصة على تغطية جميع قرى ونجوع المحافظة وتقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين.

في سياق آخر، كان قد استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، صباح اليوم الثلاثاء، 78 مواطنا بمكاتبهم، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال محافظ قنا إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف "الداودي" أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسبا عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.