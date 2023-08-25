الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط بائع متجول بـ143علبة منشطات مجهولة المصدر فى حلوان

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط بائع متجول مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته 143علبة منشطات "مـجهولة المصدر"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ترويج السلع والمنتجات مجهولة المصدر.

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بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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حبس شخصين ضبطا بـ 1094 كيس منشطات جنسية

كانت قد قررت النيابة في مدينة نصر حبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم 1094 كيسًا من المنشطات الجنسية، وقد طالبت النيابة بإرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين بأسرع وقت ممكن.

 وأكدت التحريات الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود صفحة على فيسبوك تروج لبيع أدوية ومنشطات غير معروفة المصدر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 وبعد تقنين  الإجراءات، تم ضبط مندوبين توصيل مقيمين في القاهرة والجيزة وهما في حوزتهما "1008 أكياس من المنشطات، و86 علبة منشطات مختلفة الأنواع، كلها غير معروفة المصدر"، وبعد الاعتراف بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، تولت النيابة العامة التحقيق واتخذت الإجراءات القانونية المناسبة حيال الواقعة.

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